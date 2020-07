Gb: la regina e il principe consorte a Balmoral in agosto

(ANSA) – LONDRA, 22 LUG – Finisce dopo 4 masi l’isolamento precauzionale imposto dall’emergenza coronavirus alla regina Elisabetta e al principe consorte Filippo, 94 e 99 anni rispettivamente, nel castello di Windsor. Lo rende noto Buckingham Palace precisando che ad agosto la coppia reale si trasferirà a Balmoral, in Scozia, come ogni anno in estate. “La Regina e il Duca di Edimburgo si sposteranno nel Castello di Balmoral ai primi di agosto per l’inizio del loro annuale soggiorno estivo”, si legge in una nota. La corte britannica precisa che rimarranno peraltro in vigore tutte le cautele previste dalle autorità sanitarie – con particolare attenzione alle persone della loro età – “nel rispetto delle linee guida e delle raccomandazioni” fissate dal governo per questa fase della pandemia. Elisabetta continua a evitare al momento impegni o incontri ufficiali, salvo rare eccezioni; mentre Filippo, ritiratosi dalla vita pubblica fin dal 2017, è ricomparso eccezionalmente giusto oggi per la cerimonia del passaggio di consegne del comando d’onore dei Fucilieri di Sua Maestà a Camilla, consorte dell’erede al trono Carlo. (ANSA).