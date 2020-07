(ANSA) – TORINO, 22 LUG – “Probabilmente sto sui coglioni a qualcuno, non so perché continuo ad essere criticato. Ma mi interessa relativamente delle opinioni dei giornalisti, io penso di saperne di più in materia: so tutte le difficoltà che dobbiamo affrontare, ho tutti i dati per saperne di più per esprimere un’opinione”: così il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, in conferenza stampa. (ANSA).