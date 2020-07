Calcio: Sarri, convivenza Dybala-CR7? Non vedo difficoltà

(ANSA) – TORINO, 22 LUG – “La difficoltà nella convivenza tra Dybala e Ronaldo, due giocatori di così alto livello, faccio fatica a vederla. In alcuni momenti della partita può succedere che non copriamo bene l’area di rigore, ma è tutto compensato dalla forza individuale dei due giocatori che in coppia in questa stagione hanno fatto 51 gol. Con Cristiano ci ho parlato 10 minuti fa e mi ha detto che si sente benissimo, è un campione nella testa e con motivazioni così forti riesce a superare tutto”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri rispondendo a una domanda sulla convivenza tattica tra l’argentino e CR7. (ANSA).