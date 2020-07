Fondi Lega: sfilata testi dal Pubblico Ministero, Maroni si difende

MILANO. – Mentre per tutto il giorno in procura a Milano inquirenti e investigatori hanno sentito testimoni per ricostruire nei dettagli il caso della compravendita a prezzo gonfiato di un immobile per la Fondazione Lombardia Film Commission, l’ex governatore lombardo Roberto Maroni si difende.

E via Facebook rivendica la trasparenza e la regolarità con cui la giunta regionale da lui guidata a fine 2015 ha erogato a LFC un milione di euro. Cifra che per la Procura sarebbe stata un ‘cadeau’ chiesto e ottenuto dall’allora presidente della Film Commission Alberto Di Rubba, in passato pure ex revisore contabile della Lega, per comprare per 800 mila euro il capannone nel milanese designato a diventare la sede della partecipata regionale.

Operazione immobiliare questa che secondo l’inchiesta sarebbe servita per drenare fondi pubblici e farli rientrare verso società o direttamente riconducibili ai tre professionisti o, transitati, come nel caso di 250 mila euro, sui conti di una fiduciaria, la Fidirev Oggi il procuratore aggiunto Eugenio Fusco che, con il pm Stefano Civardi, è titolare dell’indagine che vede indagati Di Rubbia, altri due commercialisti vicini alla Lega (e cioè Michele Scillieri e Andrea Manzoni, e il presunto prestanome, ora in cella, Luca Sostegni) ha sentito una serie di testimoni: a partire dal direttore della filiale di Seriate della Banca Popolare di Bergamo, dove sarebbero stati ‘parcheggiati’ i fondi che poi si sarebbero dispersi in più rivoli, fino ad alcuni consiglieri di amministrazione della stessa fondazione, prima, durante e dopo la guida di Di Rubbia.

Da quanto si è saputo dovrà essere convocato come teste anche Giuseppe Farinotti, colui che “siglò” il contratto definitivo della compravendita, mentre l’interrogatorio di Sostegni, atteso per domani, è slittato di almeno una settimana: ha cambiato difesa e il nuovo avvocato, Giuseppe Alessandro Pennisi, ha bisogno di qualche giorno per leggere le carte e per mettere a fuoco la vicenda su cui il suo assistito ha già fatto ammissioni e ha cominciato a collaborare.

I pm puntano tra l’altro ad approfondire dove sia finita parte della “provvista” dello “schema illecito”, ossia i 250mila euro passati sui conti della Fidirev, e se siano state messe in piedi altre operazioni e col sospetto di ‘fondi neri’. Ma l’ipotesi formulata in base alla delibera di giunta acquisita negli uffici regionali dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, di un finanziamento extra a LFC di un milione, in gran parte usato per l’operazione immobiliare sotto accusa, ha visto una secca replica di Maroni.

“Contrariamente a quanto insinuato da alcuni giornali – ha scritto sulla sua pagine FB – non c’è stato alcun ‘regalo’ alla Lombardia Film Commission da parte della Regione Lombardia. Nella seduta del novembre 2015 la giunta regionale deliberò (in modo assolutamente trasparente e regolare, come sempre) l’assegnazione di contributi straordinari agli enti di spettacolo partecipati dalla Regione, tra cui la Scala, il Piccolo Teatro, la Fondazione Pomeriggi Musicali e la LFC”.

(di Francesca Brunati/ANSA)