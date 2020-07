FVM considera un “fracaso” las clases online

CARACAS – La Federación Venezolana de Maestros (FVM) expresó su preocupación mediante un comunicado por el proceso de la educación en el país, debido de las medidas implementadas por la el gobierno de Nicolás Maduro por la pandemia, respecto a las clases online al igual que por las condiciones salariales de los docentes.

Según a la carta publicada el 21 de julio, la FVM aseveró que las condiciones para que los estudiantes de toda Venezuela reciban educación vía online no son las eficientes, porque el servicio de internet es el “peor” de Latinoamérica, la mayoría de alumnos y profesores no tienen computadoras o teléfonos inteligentes para poder llevar a cabo las clases, al igual que hay fallas en el servicio eléctrico que dejan sin luz a varios estados del país.

El método promovido por la cartera de Educación que recibió por nombre “Cada Familia una escuela”, fue catalogado “improvisado” por parte de las autoridades, evidenciando que aquellos que estaban dando las materias por televisión no tenían el dominio de las asignaturas, “presentando una imagen muy mediocre de nuestros educadores, que dista de la realidad; despertando la indignación de la comunidad educativa”.

Además, muestra a su juicio que no existe una coherencia entre los planes existentes y las materias que se ofrecen por los medios de difusión masiva, lo que trajo como consecuencia que los alumnos que recibieron esta instrucción no alcanzaran el nivel deseado para pasar de grado, haciendo énfasis en la falta de práctica en las materias científicas.

Sobre los bajos salarios, manifestaron que “los docentes tienen un salario de hambre, ganan menos de 1.500.000 bolívares mensuales es decir $6.5 que no alcanza para tener un mínimo de calidad de vida, por cuanto los coloca en un nivel de pobreza extrema al percibir en una economía dolarizada de facto como lo es la Venezolana, $0.3 diarios por su trabajo. Los docentes, en esas condiciones no están dispuestos a incorporarse a un nuevo”.

Igualmente denuncian que “la infraestructura escolar sigue en las mismas condiciones de deterioro y en algunos casos ha empeorado. No se les hace mantenimiento a los centros educativos”.

Señalan que de acuerdo a ENCOVI el servicio de alimentación escolar no llega a los más necesitados, ya que “en 2019, el 18% de los estudiantes recibe alimentación completa todos los días, quiere decir que más del 80% de estos recibe alimentación irregularmente o no la recibe”, reportando los sindicatos afiliados que la comida tiene bajo contenido nutritivo, no tiene proteína ni grupo vegetal.

Alertan que muchos profesores no se incorporarán a dar clases en el venidero año escolar por sentirse desmotivados a dar clases online debido a los bajos salarios que perciben.

Asimismo destacan que la educación a distancia seguirá fracasando si no le inyectan recursos para optimizar los servicios públicos y mientras no haya la posibilidad de que los maestros puedan comprar los equipos necesarios.