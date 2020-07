CARACAS – Con el objetivo de incrementar el procesamiento de test para la detección de la covid-19 este martes fue inaugurado el laboratorio de biología molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Así lo señaló la directora del Instituto Nacional de Higiene, Lesbia Muro, quien aseguró que, con este laboratorio, el IVIC se incorpora al proceso de diagnóstico que desarrolla como organismo adscrito al Ministerio para la Salud.

“El IVIC se incorpora al proceso de diagnóstico, y el Instituto Nacional de Higiene se incorpora al proceso de investigación”, dijo Muro.

Igualmente, indicó que las investigaciones y trabajos que realiza el Instituto Nacional de Higiene han contado con la colaboración de diferentes ministerios, así como el respaldo de una variedad de países que se han solidarizado con Venezuela, con el envío de cargamentos de insumos y tecnología para atender la pandemia.

Por su parte, el presidente del IVIC, Eloy Sira Galíndez, señaló que el instituto se encuentra trabajando en cuatro líneas de investigación para frenar, de forma más expedita, la pandemia en el país.

Detalló que entre las cuatro líneas se encuentra la elaboración de protocolos y principios activos para atacar directamente el virus y hacerlo menos potente.

El IVIC lleva a cabo las investigaciones para determinar la cepa del virus que circula en Venezuela. Al respecto, el presidente del instituto informó que la cepa es similar a la de Wuhan, China, sin embargo, la de Venezuela es menos letal, pero de más fácil transmisión.

Galíndez reiteró la necesidad de cumplir las normas de bioseguridad, usar de forma obligatoria la mascarilla y cumplir con el distanciamiento social, para así evitar la propagación de la enfermedad.

Otro de los puntos a investigar es la “susceptibilidad que tiene la población” al virus, en materia de base genética de la población, el factor cultura de la ciudadanía (en materia de salud), así como las enfermedades bases que afectan a toda la sociedad.

Por su parte, la ministra para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó que el Gobierno Nacional tiene como objetivo ampliar la red de laboratorios en Venezuela, para el análisis de Pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa o (PCR).

Guaidó nombró nuevo comisionado de salud

El Diputado de la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares, agradeció la responsabilidad y asumió el cargo de Comisionado Presidencial para la salud y atención sanitaria a los migrantes, el cual fue designado este martes por el Presidente (E) Juan Guaidó, durante la sesión parlamentaria de este martes.

“Asumo con responsabilidad la tarea asignada por el Presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional”, dijo en Twitter.

Olivares recordó que desde el 2016 él, ni ningún miembro del Gobierno Legítimo ha dejado de denunciar la crisis de salud que viven los venezolanos, además de proponer soluciones que salven vidas día a día.

“Mi compromiso es seguir siendo voz de nuestros pacientes y personal de salud, dentro y fuera de Venezuela”, agregó.

Durante la sesión realizada este martes en la AN, se debatió la crisis y el crecimiento exponencial del covid-19 en Venezuela. Durante su derecho de palabra, Guaidó explicó que hay un recrudecimiento en toda la nación.

“Estamos entrando a la fase de expansión y además estamos en una situación vulnerable cuando no tenemos ahorros, no hay comida, no hay servicios”.