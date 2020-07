(ANSA) – MILANO, 23 LUG – È stata dichiarata in morte cerebrale la donna di 80 anni alla quale ha sparato il marito che ha poi cercato di togliersi la vita in un appartamento in via Forze armate a Milano. Sembra che all’origine del gesto ci sia il fatto che l’uomo avrebbe dovuto essere ricoverato e la moglie sarebbe rimasta sola. (ANSA).