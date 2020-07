Maddie: riaperte indagini su irlandese stuprata 16 anni fa

(ANSA) – ROMA, 23 LUG – La polizia in Portogallo ha riaperto le indagini su un caso di stupro del 2004 ai danni di una donna irlandese che oggi accusa il tedesco sospettato del rapimento e della morte di Madeleine McCann. Lo riportano i media britannici. Hazel Behan, 37 anni, fu stuprata nell’appartamento in cui viveva da “un uomo col volto coperto” Praia de Rocha, in Algarve, vicino alla zona in cui scomparve nel 2007 la piccola Maddie e alla spiaggia dove nel 2007 è stato fotografato il camper di Christian Brueckner. Fu minacciata con un coltello, imbavagliata e poi violentata. Al momento il 43enne pedofilo accusato del rapimento e dell’uccisione di Maddie si rifiuta di collaborare con la polizia ma si trova in carcere per altri reati. L’anno dopo l’aggressione a Behan, era stato condannato per un altro stupro. (ANSA).