(ANSA) – ROMA, 23 LUG – In Kenya ci sono segnalazioni di tre incendi separati nella riserva naturale dello Tsavo. I media locali riferiscono che la flora è stata distrutta. Il Kenya Wildlife Service ha dichiarato che le fiamme vicino al Parco nazionale dello Tsavo orientale sono state domate prima che invadessero l’area, ma sono in corso sforzi per spegnere il secondo e il terzo incendio a sud del Parco nazionale dello Tsavo occidentale e in parte del Parco nazionale delle Colline Chyulu. Il giornale locale Daily Nation ha pubblicato un video che riprende uno degli incendi. (ANSA).