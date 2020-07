Studio Ue: media a rischio, Recovery per rilancio

BRUXELLES. – I giornalisti sempre più sotto attacco in Europa, mentre cresce l’incertezza per la sostenibilità economica dell’industria dei media, a rischio in tutta l’Unione, potenzialmente minacciando la diversità e il pluralismo del panorama informativo di qualità, pilastro essenziale della democrazia.

E’ la cupa fotografia emersa dallo studio del Centro per il pluralismo e la libertà dei media, dell’Istituto universitario europeo di Firenze, che conferma le tendenze in peggioramento degli ultimi anni, con l’indicatore della fascia di rischio, quella media che include anche l’Italia (63%), passato dal 53% dell’edizione del 2017, al 64%.

Tra i rischi indicati per l’Italia, anche la scarsa presenza delle donne nelle stanze dei bottoni. I dati del rapporto, riferiti al 2018-2019, riguardano l’Ue col Regno Unito, oltre ai Paesi candidati all’adesione, e l’Albania. Nella relazione si ricordano gli omicidi di Jan Kuciak e Martina Kušn¡rov in Slovacchia, di Lyra McKee in Irlanda del Nord e di Viktorija Marinova in Bulgaria, dimostrazione che l’Ue non è immune dalla violenza contro i giornalisti.

Ma più in particolare si evidenzia come “le minacce e le molestie nei confronti dei giornalisti si sviluppino sempre di più nella sfera on-line” con un accanimento, “contro le giornaliste”. A preoccupare sono anche le minacce dei politici, che come sottolineato dalla vicepresidente della Commissione europea, Vera Jurova, in un colloquio con l’ANSA, “normalizzano un certo tipo di atteggiamento”, incoraggiando la massa a fare altrettanto, con ripercussioni sulla libertà di espressione”.

“Il periodo della pandemia da Covid-19 ci ha mostrato che mentre i consumatori di news sono aumentati a livelli record, i profitti per il settore dei media è calato altrettanto drasticamente. Sono gli Stati membri ad avere in mano” le leve per interrompere questa tendenza al ribasso.

“Il pluralismo è fondamentale per la democrazia, ed è uno dei temi che a noi sta più a cuore, ha spiegato Jurova, che invita i governi ad intervenire per garantire la sopravvivenza dei media, fondamento della democrazia. Tra l’altro proprio in Italia – ha aggiunto la vicepresidente – Bruxelles finanzia un’iniziativa, a Milano, che garantisce assistenza legale e protezione per i giornalisti in pericolo, nell’ambito del progetto Media Freedom Rapid Response (MFRR), supportata da Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) e dall’European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF).

Il programma comprende una residenza di tre mesi. Intanto il commissario europeo al Mercato interno, Therry Breton, esorta i governi degli Stati membri ad assegnare ai media il valore di priorità nei loro piani nazionali sul Recovery Plan”. La Commissione vigilerà, perché costituiscono un tema cruciale.

(di Patrizia Antonini/ANSA)