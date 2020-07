Diritti tv: assemblea Lega 30/7, prima in sede dopo lockdown

(ANSA) – MILANO, 23 LUG – Le offerte vincolanti dei fondi legate all’operazione di private equity per il progetto della media company sono il tema clou dell’assemblea della Lega Serie A convocata per giovedì 30 luglio alle 15, la prima dopo il lockdown con i dirigenti dei club riuniti nella sede di via Rosellini e non in videoconferenza. All’ordine del giorno ci sono anche la proroga dell’accordo collettivo con l’Assocalciatori e la fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti tv della prossima stagione. Per via delle norme per il contenimento del coronavirus, l’accesso nella sede della Lega è consentito solo a chi partecipa all’assemblea e al personale. La sala stampa – viene precisato – resterà chiusa per l’intera giornata, sarà vietato l’accesso a giornalisti, fotografi e operatori televisivi. La Lega invita inoltre “nell’interesse di tutte le categorie sopra elencate, a non stazionare davanti la sede di Via Rosellini 4, così da poter evitare ogni forma di assembramento”. (ANSA).