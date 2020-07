CARACAS. – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sabato 25 luglio, entra con un video messaggio nelle case di decine di milioni di famiglie italiane nel mondo attraverso Rai Italia, l’offerta per l’estero della Rai.

Il Presidente parla dell’emergenza di questi mesi vissuta dagli italiani lontani, e lo fa in apertura de “L’Italia con Voi”, il programma quotidiano del canale, in onda sempre domani come ogni sabato anche su Rai Uno alle ore 10:20.

Anche nella puntata di sabato prosegue il racconto giornaliero dell’eccellenza italiana, dedicata questa volta alla nostra cucina e al suo successo nel mondo.

Tanti gli ospiti di Monica Marangoni, che conduce il quotidiano di Rai Italia.

Dal set di “Un posto al Sole”, si collegherà Patrizio Rispo, uno degli attori simbolo della soap, da poco ripartita con le nuove puntate dopo il lockdown.

A seguire la chef stellata Cristina Bowerman e, in collegamento da Tokyo, il pizzaiolo napoletano, emigrato in Giappone, Peppe Errichiello.

Non mancheranno i commenti musicali del Maestro Stefano Palatresi e i reportage dall’estero: da New York la storia di Rosario, pizzaiolo dal cuore d’oro e da Città del Messico quella della siciliana Antonietta e la sua cucina tradizionale italiana.

In questa puntata anche il primo di tre appuntamenti con i protagonisti della nostra Cooperazione Internazionale impegnata nel contrasto alla pandemia: in collegamento da Nairobi, Fabio Melloni, direttore dell’AICS in Kenya.

In chiusura, come di consueto, la conversazione con la giornalista e scrittrice Simonetta Sciandivasci, che ci parla degli amori dei baby boomer.

Un programma di Andrea Salvadore e Nicola Zanfardino

Regia di Francesca Taddeini

ROMA (RAI 1) Sabato 25 Luglio h10.20

NEW YORK/TORONTO Sabato 25 Luglio h18.15

LOS ANGELES Sabato 25 Luglio h15.15

BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Sabato 25 Luglio h19.15

SYDNEY Sabato 25 Luglio h17.15

PECHINO/PERTH Sabato 25 Luglio h15.15

JOHANNESBURG Sabato 25 Luglio h12.15

Le puntate de L’Italia con Voi sono visibili su Rai Play in tutto il mondo.