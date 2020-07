Allagamenti e danni allo scalo di Orio, ma voli regolari

(ANSA) – BERGAMO, 24 LUG – Il maltempo oltre a Milano ha colpito anche Bergamo, dove ha provocato allagamenti all’esterno dell’aeroporto di Orio al Serio e danni alla copertura e determinando una serie di infiltrazioni all’interno del terminal. Le squadre di emergenza di Sacbo, la società che gestisce lo scalo si sono messe subito al lavoro consentendo di proseguire il normale svolgimento dei voli in condizioni di sicurezza e nel rispetto della puntualità. Tecnici e operai, fa sapere Sacbo, sono al lavoro per ripristinare le parti danneggiate. L’aeroporto, così come le aree di parcheggio, restano accessibili, e le operazioni di volo e tutti i servizi ai passeggeri si svolgono regolarmente. Vento, pioggia e grandine hanno colpito un po’ tutta la provincia. In particolare nel capoluogo le strade del quartiere di Colognola si sono completamente allagate. Buona parte dei sottopassi di Bergamo sono diventati inaccessib (ANSA).