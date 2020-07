CARACAS – “Non uscite di casa, a meno che non sia necessario”. Questo è il messaggio del Console Generale di Caracas, Nicola Occhipinti, alla nostra Comunità.

Il Console Occhipinti manifesta preoccupazione per l’incremento del numero dei casi positivi alla Covid-19 registrati nel Paese. Informazione, commenta, corroborata dai “report” del governo, diffusi attraverso le reti sociali, e dai medici di fiducia consultati.

“Per questo motivo – l’appello del nostro Console Generale Occhipinti -, invito tutti a rispettare rigorosamente le norme per ridurre il contagio: usare sempre la mascherina, lavare con alcol, gel o sapone le mani con frequenza, mantenere la distanza minima di sicurezza di un metro e mezzo, evitare di toccarsi il naso e la bocca con le mani e non uscire di casa se in casi di stretta necessità”

Comunicare via e-mail

L’emergenza sanitaria che attraversa il Paese ha obbligato il nostro Consolato Generale, per proteggere la salute dei propri dipendenti e quella dell’utenza, di ridurre al minimo i servizi. D’altronde, dovuto appunto alle difficoltà intrinseche al paese in questa emergenza, il Consolato non può disporre tutti i giorni del personale completo.

Attraverso una circolare, il Consolato Generale d’Italia a Caracas suggerisce ai connazionali di comunicare con i rispettivi uffici attraverso la posta elettronica. Spiega che il segnale della rete cellulare, spesso assai debole, rende estremamente difficili le conversazioni telefoniche. Quindi aumenta considerevolmente il rischio di malintesi. Per le stesse ragioni, prega l’utenza di non usare il numero telefonico di emergenza se non in caso di “effettivo rischio di vita”.

Qui di seguito l’elenco degli indirizzi mail del Consolato Generale, disponibile anche sulla pagina web www.conscaracas.esteri.it/consolato_caracas/it):

Segreteria

segreteria.caracas@esteri.it

Ufficio Servizi Demografici

caracas.demografici@esteri.it

Ufficio Passaporti

passaporti.caracas@esteri.it

Ufficio Assistenza

assistenza.caracas@esteri.it

Ufficio Pensioni

pensioni.caracas@esteri.it

Ufficio Visti

visti.caracas@esteri.it

Ufficio Studi

caracas.studi@esteri.it

Ufficio Notarile

caracas.notarile@esteri.it