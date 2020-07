L’Udinese e la notte magica

Soltanto un anno e mezzo fa Luca Gotti era il secondo di Maurizo Sarri al Chelsea. Ma le cose cambiano in fretta e i due tecnici diventano entrambi bianconeri, uno per vincere con i campioni d’Italia, l’altro riparte da Udine, sempre come secondo.

Già, perché Luca Gotti apprezzato allenatore italiano, guadagna una certa notorietà suo malgrado, proprio per aver dichiarato una certa preferenza a rimanere vice. Ma lo scorso novembre dopo l’esonero di Tudor, l’Udinese gli affida la panchina. Gotti parte col botto con tre vittorie di fila, poi tutto si ridimensiona ma l’ex vice del Chelsea riesce davvero a cambiare lo spirito della squadra.

Fino a una notte magica che nella città friulana ricorderanno a lungo. L’Udinese in piena emergenza ribalta i campioni d’Italia conquistando un successo tanto inatteso quanto prezioso. Maurizio Sarri deve ancora attendere per il suo primo scudetto italiano. I bianconeri di Gotti adesso hanno un margine di 7 lunghezze dal Lecce a tre giornate dalla fine dei giochi. Impresa da incorniciare e salvezza a un passo, e chissà se Gotti immagina un futuro da allenatore o da vice.

Emilio Buttaro