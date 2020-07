Serie A: secondo matchpoint Juventus, rush finale salvezza

ROMA. – Secondo match point, vietato sbagliare. La Juve sta per vincere il nono scudetto di fila, ma Maurizio Sarri continua ad essere discusso. Dopo il ko di Udine domenica sera allo Stadium c’è la Samp che è in grande forma ed è matematicamente salva. Ma i bianconeri, a cui servono tre punti, potrebbero scendere in campo solo per festeggiare se Atalanta, Inter e Lazio, già qualificate per la Champions, non dovessero vincere le loro partite.

Ronaldo ha fame di gol per tentare di battere Immobile, che l’ha di nuovo superato, nella stimolante volata per la classifica marcatori. L’altro enigma da sciogliere riguarda la terza retrocessione. In ballo ci sono Lecce a 32 punti e Genoa a 36.

I pugliesi giocano in casa del Bologna di Mihajlovic, che ha poco da chiedere alla sua stagione comunque accettabile mentre il match clou si gioca a Marassi: il Genoa caratteriale di Nicola, spinto dal brillante ex Pandev, riceve l’Inter di Conte che ha smarrito la vena di Lukaku e Lautaro, ma ha ritrovato il miglior Sanchez. L’ex ct azzurro evoca complotti di orari sfavorevoli poco credibili e ha irriso la corsa al secondo posto.

Piazzamento che invece fa gola all’Atalanta di Gasperini, che comincia però a concentrarsi sulla Champions, e alla Lazio che ha ritrovato il successo e i gol di Immobile. Più tosto il compito dei bergamaschi che giocano stasera in casa del lanciato Milan del riconfermato Pioli volendo vendicare l’umiliante 0-5 dell’andata.

Ma non sarà una passeggiata neanche per la Lazio in casa del Verona che, se ha rinunciato alle speranze di Europa League, insegue l’ottavo posto. I veneti sono a due punti dal brillante Sassuolo che giocherà in casa di un Napoli tranquillo, che attende solo di giocarsi la sua chance di Champions contro il Barcellona di Messi.

Il Milan spera sempre di agganciare il quinto posto, per evitare i preliminari di Europa League, che è saldamente in mano alla Roma che, col nuovo modulo di Fonseca, è tornata a galoppare.

C’è attesa per il confronto di domenica all’Olimpico con la Fiorentina di Iachini, tornata più competitiva, con Ribery che sfiderà Dzeko cercando di vendicare l’1-4 dell’andata. Nelle altre gare il Torino cercherà i punti della tranquillità in casa della Spal, mentre anche il Parma è favorita a Brescia. Più equilibrato Cagliari-Udinese con i sardi che recriminano per il rigore non concesso ieri all’Olimpico e i friulani che vogliono dare un seguito al sorprendente successo sulla Juventus.