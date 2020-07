F1: annullati 4 gran premi, no Usa,Messico, Canada e Brasile

(ANSA) – PARIGI, 24 LUG – E’ ufficiale: i quattro gran premi del Mondiale di F1 di Usa, Brasile, Messico e Stati Uniti quest’anno non si disputeranno a causa della pandemia e della chiusura delle frontiere di molti paesi. Al loro posto ci saranno tre gran premi in Europa: una ‘prima volta’ a Portimao, in Portogallo (dove le autorità locali hanno anche precisato che l’evento sarà aperto al pubblico) e il ritorno del Nurburgring e di Imola (1 novembre). Ad annunciarlo con un comunicato è stata l’organizzazione della massima categoria dell’automobilismo sportivo. Sale così a un totale di undici il numero dei gran premi di F1 annullati nel 2020 a causa del Covid-19: Australia, Olanda, Monaco, Francia,, Canada, Azerbaigian, Singapore, Giappone, Usa, Messico e Brasile. (ANSA).