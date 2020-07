ROMA. – Tutti in ginocchio per 1′, in rigoroso silenzio e con il capo chino. Tutti insieme, allenatori e giocatori, nel silenzio surreale degli stadi chiusi, mentre un messaggio registrato dall’attore Morgan Freeman risuonava negli altoparlanti delle cattedrali del baseball.

É cominciata così la stagione della Major League che, secondo quanto riporta il New York Times, è stata “lenta”, rispetto ad altre leghe statunitensi (Nba, Wnba e Nfl), a recepire e “rilanciare certi messaggi”, con chiaro riferimento al “Black Lives Matter”.

Nella serata d’apertura del massimo campionato a stelle e strisce, prima del messaggio di Freeman e dell’inginocchiamento collettivo, sullo schermo dello stadio di Washington è stato riprodotto un video sul “Black Lives Matter”, prodotto da Players Alliance – una nuova associazione no-profit, che comprende 150 fra giocatori ed ex di colore.

Il video, originariamente diffuso il mese scorso, presentava, tra gli altri, le star degli Yankees, Giancarlo Stanton, Aaron Judge e Aaron Hicks. L’idea è venuta – come scrive il NYT – ad Andrew McCutchen, un veterano outfielder dei Philadelphia Phillies: l’obiettivo è di canalizzare gli sforzi nella campagna antirazzismo e antiviolenza.

Il messaggio è stato “rivelato” in altri 14 stadi, prima delle le partite d’apertura. Il virólogo Anthony Fauci, con la mascherina e addosso la maglia dei Nationals, ha lanciato la prima pallina. Un gesto simbolico, come a voler sottolineare la ripresa, non la normalità che ancora resta lontana. Comunque è stato lui a sancire il prologo della sfida fra Washington Nationals e i New York Yankees.

Nella seconda partita della serata inaugurale, i Los Angeles Dodgers e i San Francisco Giants hanno ripetuto il prepartita di Washington, con i giocatori dei Dodgers, Mookie Betts – e diversi esponenti dei Giants – che si sono inginocchiati anche durante l’inno.

“Questo momento è importante per tutta la Major League, i giocatori si uniranno e mostreranno supporto reciproco proprio mentre iniziamo la stagione del baseball 2020 – ha dichiarato lo stesso McCutchen, in una nota -. Non importa da dove veniamo, tutti affrontiamo battaglie per la giustizia sociale e l’uguaglianza: c’è in noi la preoccupazione di proteggere le nostre famiglie e la comunità durante i periodi di una pandemia globale, ma anche di affrontare le stesse sfide con il ritorno al baseball”.

La Lega ha fornito magliette con la scritta “Black Lives Matter” a tutti i giocatori, da indossare durante le prove di battuta. Ai giocatori è stata inoltre fornita la possibilità di indossare un patch sulle maglie che recitava “Black Lives Matter” o “United for Change”. Gli Yankees le hanno indossato entrambi.