Ragazza morta: sindaco Corciano, colpo al cuore per comunità

(ANSA) – PERUGIA, 25 LUG – Abitava con la famiglia a San Mariano di Corciano Carlotta Martellini, la ragazza di 18 anni morta in Grecia, a Mykonos, dove si trovava in vacanza con alcune amiche. Il sindaco di Corciano Cristian Betti, interpellato dall’ANSA, ha parlato di “un colpo al cuore per tutta la comunità corcianese”. “È una tragedia che non può lasciare indifferenti”, ha proseguito il primo cittadino manifestando “a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale il più sincero cordoglio ai familiari, a cui mando un abbraccio ideale carico di affetto”. Inevitabilmente scossa per la tragedia tutta la cittadina. Molti hanno manifestato cordoglio anche via social, in particolare su Instagram dove la ragazza in questi giorni ha raccontato, con varie storie, la vacanza terminata in tragedia. Il Comune di Corciano, a seguito della notizia dell’incidente, ha avuto contatti con l’Ambasciata italiana in Grecia mettendosi a completa disposizione per dare supporto nella gestione delle procedure previste in queste situazioni. (ANSA).