Migranti: due sbarchi in porto Crotone, fermati scafisti

(ANSA) – CROTONE, 25 LUG – Due sbarchi di migranti sono avvenuti ieri nel porto di Crotone. Il primo, in mattinata, ha visto arrivare 72 persone di di diverse nazionalità mentre nella tarda serata di ieri un’altra imbarcazione ha attraccato con a bordo altri 57 migranti. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia di Stato, finanzieri e operatori della Croce rossa e del 118. I migranti sono stati portati nel Regional Hub Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto per la successiva fase di screening prevista dal Protocollo sbarchi aggiornato con riferimento alle problematiche connesse al Covid-19. Personale della Squadra mobile e della Guardia di finanza hanno sottoposto a fermo i presunti scafisti: un cittadino turco per lo sbarco della mattina e due cittadini, uno ucraino ed uno tagico, per quello avvenuto in serata. (ANSA).