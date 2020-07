Calcio: Fonseca, Roma in un buon momento ma deve crescere

(ANSA) – ROMA, 25 LUG – “Stiamo in un buon momento sia tatticamente che fisicamente, ma dobbiamo continuare a crescere a tutti i livelli”. Paulo Fonseca certifica i progressi della Roma legati anche al nuovo modulo adottato nel post-lockdown. “Ci sono tante cose da imparare, ma la squadra sta bene, in fiducia, è motivata” aggiunge il tecnico alla vigilia della sfida dell’Olimpico con la Fiorentina: “Sarà una partita molto difficile, non perde da sei partite, ha pareggiato con l’Inter, e sta giocando molto bene”. Un successo permetterebbe ai giallorossi di consolidare il quinto posto in classifica allungando sul Milan a due turni dal termine del campionato. “Non so se il calendario dei rossoneri sia più facile del nostro, quello che so è che dobbiamo pensare alle nostre partite. Domani è importante, vogliamo vincere” conclude Fonseca. (ANSA).