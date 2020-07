Coronavirus: Belgio lunedì valuterà nuove restrizioni

(ANSA-AFP) – BRUXELLES, 25 LUG – Il primo ministro belga Sophie Wilmès ha annunciato di prendere in considerazione nuove misure restrittive di fronte all’aumento dei casi di coronavirus. Il Consiglio di sicurezza nazionale si riunirà lunedì sulla base di un nuovo rapporto dell’organismo responsabile della valutazione della pandemia, ha reso noto su Twitter. Già oggi sono entrate in vigore misure rafforzate, in particolare l’uso obbligatorio della mascherina in luoghi ad alto traffico, come mercati, vie dello shopping, hotel, ristoranti e caffè. La maschera era già obbligatoria dall’11 luglio nei trasporti pubblici, negozi, cinema, luoghi di culto, musei e biblioteche. (ANSA-AFP).