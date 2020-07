Incendi: fiamme vicino case nel Nuorese, in volo Canadair

(ANSA) – NUORO, 25 LUG – Altra giornata di incendi in Sardegna. Le fiamme, anche alimentate dal vento, si sono spinte non lontano dal centro abitato di Torpè, in provincia di Nuoro, vicino alla diga Aidu Entu Sul posto è intervenuto un Canadair proveniente da Olbia, in supporto ai 2 elicotteri regionali di Farcana e Limbara, mentre il velivolo che era stato inviato dalla base di Alà dei Sardi è dovuto rientrare per un’avaria. I mezzi aerei hanno operato su tre fronti a sud della cittadina il rogo è stato domato senza bisogno di evacuare le case vicine. Secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero di origine dolosa, ma occorrerà conoscere l’esito delle verifiche per averne la certezza Un incendio è scoppiato anche a Gadoni, sempre nel Nuorese, dove è intervenuto un elicottero. (ANSA).