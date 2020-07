Principio d’incendio in ospedale Bologna, nessun intossicato

(ANSA) – BOLOGNA, 26 LUG – Un principio di incendio ha interessato, nella serata di ieri intorno alle 20.50, uno studio del Padiglione 1 del Policlinico Sant’Orsola di Bologna adiacente al Servizio psichiatrico di Diagnosi e Cura. Secondo quanto riferito dall’ospedale emiliano in una nota tutti gli allarmi e i sistemi di emergenza hanno funzionato e nessuna persona è rimasta intossicata o ha avuto bisogno di assistenza medica. Sono intervenuti immediatamente la squadra antincendio dello stesso Policlinico e, contestualmente, i Vigili del Fuoco. Per consentire ai pompieri di verificare l’agibilità del reparto, per circa due ore i suoi sei ospiti – insieme al medico e agli infermieri – sono stati fatti uscire nel giardino del Servizio psichiatrico di Diagnosi e Cura per poi farei rientro nelle loro stanze. Nessun altro reparto di degenza è stato coinvolto. Le cause del principio di incendio sono ancora al vaglio, ma, vie spiegato dal Sant’Orsola, da una prima analisi sembrerebbero di natura accidentale. (ANSA).