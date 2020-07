Coronavirus: movida fiorentina, negativi test sierologici

(ANSA) – FIRENZE, 26 LUG – Tuitti negativi i test sierologici effettuati ieri sera a Firenze per la prima sessione di controlli per ‘Movida si…cura’, la campagna di prevenzione anti Covid, promossa dalla Regione nei luoghi di vita notturna frequentati dai giovani. Su 120 persone che si sono sottoposte volontariamente all’esame, effettuato in piazza Santo Spirito dai volontari di Pubbliche assistenze, Misericordie e Croce rossa, il “100% è risultato negativo”, spiega sempre la Regione. La campagna andrà avanti fino al 26 settembre, ogni fine settimana nei luoghi e nelle piazze toscane dove i giovani si ritrovano. Ieri in piazza Santo Spirito è arrivata anche l’assessore regionale Stefania Saccardi, che ha voluto ringraziare i volontari per il lavoro che hanno svolto e svolgeranno nelle prossime settimane. “Abbiamo organizzato questa iniziativa – ha detto – proprio perché vogliamo intercettare soprattutto questa fascia di popolazione, fare prevenzione e sensibilizzare. L’abbiamo fatto tramite i test come prima cosa ma anche e soprattutto ricordando tutte le cautele da adottare perché l’attenzione verso il Coronavirus deve rimanere alta così come vanno mantenuti i comportamenti di cautela. Le regole anti Covid vanno rispettate ancora: usare la mascherina, mantenere il distanziamento e lavarsi spesso e bene le mani”. (ANSA).