Usa 2020: Trump, maggioranza silenziosa parlera’ a novembre

(ANSA) – NEW YORK, 26 LUG – L'”ENTUSIASMO” intorno alla campagna di Donald Trump “dicono che sia essere il maggiore della storia, maggiore del 2016. Biden non ne ha! La maggioranza silenziosa parlera’ il tre novembre!!! Le Fake News non salveranno la sinistra radicale”. Lo twitta Donald Trump, attaccando allo stesso tempo anche la speaker della Camera Nancy Pelosi. “Ha detto che avevo sbagliato a vietare le persone che arrivavano negli Stati Uniti dall’infetta Cina a gennaio. Decine di migliaia di vite sono state salvate mentre lei ballava sulle strade di San Francisco. Biden era d’accordo con lei, successivamente ha ammesso che avevo ragione”. (ANSA).