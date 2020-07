Serie A: ‘manita’ Lazio, che volata per il secondo posto

ROMA. – La Lazio ritrova l’ispirazione giusta, stravince a Verona con una tripletta dello scatenato Immobile, aggancia l’Atalanta, a un punto dall’Inter. La volata per il secondo posto si fa incandescente e Immobile si porta a 34 gol, miglior risultato all time di un calciatore italiano, a due gol dal record di Higuain. La Roma fortifica il suo quinto posto, che vale l’Europa League senza preliminari, superando la Fiorentina 2-1 con due rigori di Veretout, il secondo discutibile.

La serie A comincia a chiarire molti enigmi. Il Lecce perde a Bologna e si avvicina alla retrocessione perché il Genoa dista 4 punti. A due giornate dalla fine anche la volata salvezza sembra giunta al capolinea. Fa meno male al Genoa il duro ko interno con l’Inter perché il Lecce soccombe nella sfida spettacolare col Bologna. Non serve a niente recuperare due gol, perché Barrow sigla il ko allo scadere. Ora sarà dura recuperare 4 punti in 180′. Approdano alla salvezza anche l’Udinese, che vince a Cagliari, e il Torino che pareggia in casa della Spal.

Inzaghi ritrova la sua Lazio nel rush finale, sbanca Verona con uno spietato 5-1 e il secondo posto ritorno in gioco. Ma l’inizio è in salita perché i veneti passano su rigore con Amrabat, ma in chiusura di tempo Immobile trova il pari sempre su penalty.

La gara gira perché Lazovic prende il palo, poi Milinkovic e Correa fanno la differenza e i biancazzurri tornano ai livelli pre-Covid anche perché Immobile segna altri due gol, con un altro rigore, portandosi a due lunghezze da Higuain.

Inizio sonnacchioso tra Roma e Fiorentina, poi Dzeko mette in affanno i viola e inventa un assist per Bruno Peres che Lirola stende. L’ex Veretour trasforma il rigore. I viola reagiscono, prendono un palo con Pezzella e pareggiano di testa con Milenkovic. Ma la Roma cambia passo: pali di Mikhitarian e Kolarov, assedio e nuovo rigore che suscita vigorose proteste dei viola. Veretour fa doppietta e la Roma stacca di nuovo il Milan.

Il Bologna ritrova il successo interno dopo cinque mesi e assesta il probabile colpo del ko a un Lecce battagliero che ora avrà bisogno di un miracolo per restare in serie A. E’ una gara spettacolare dominata dal Bologna che in mezz’ora segna con Palacio e Soriano e colpisce un palo con Barrow. Il Lecce si risveglia e prende in mano la gara recuperando con Mancosu e Falco che prende pure una traversa. Liverani suona la carica, sfiora la vittoria, reclama per un fallo in area nel recupero, ma sul contropiede Barrow firma una vittoria che trascina il Lecce verso la retrocessione.

Udinese e Torino blindano la salvezza in trasferta e si mettono al riparo da sorprese. I friulani passano subito con Okaka, poi controllano la gara senza particolari problemi. A Ferrara fa tutto Simone Verdi: prima coglie un legno, poi segna con un sinistro a giro di pregevole fattura, ma alla fine la Spal tira fuori l’orgoglio e trova il pari con D’Alessandro .