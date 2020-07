Roma: Raggi, conclusi sondaggi metro C in Piazza Venezia

(ANSA) – ROMA, 27 LUG – “Ancora un altro passo in avanti nei lavori della metro C a Roma: si sono conclusi i carotaggi e i sondaggi in piazza Venezia dove verrà realizzata la nuova stazione. Quelle che vedete sono le foto della riconsegna delle aree di metro C a Roma Capitale, dove abbiamo svolto tutte le prove tecniche necessarie per stimare correttamente costi e tempi di realizzazione della fermata della metro C nel cuore di Roma”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook. “Venezia sarà un’altra stazione unica al mondo per il suo valore storico e architettonico – aggiunge – dopo San Giovanni che abbiamo aperto nel maggio 2018 e le altre due in costruzione di Amba Aradam/Ipponio e Colosseo/Fori Imperiali. Abbiamo scongiurato lo stop delle due ‘talpe’ ai Fori e reso possibile la ripresa degli scavi verso piazza Venezia. Ora andremo avanti con la consegna del progetto della futura stazione al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Sono tutte tappe fondamentali – conclude Raggi – per il prolungamento della metro C e per dare alla città la rete metropolitana che merita”. (ANSA).