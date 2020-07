(ANSA) – FIRENZE, 27 LUG – Una persona è stata fermata per l’omicidio di Fulvio Dolfi, il 62enne ucciso con numerose coltellate nella sua abitazione fiorentina, in via Rocca Tedalda, e il cui cadavere è stato scoperto lo scorso 16 luglio. Lo rende noto la polizia di Firenze che ha convocato per le 16.30, nella Sala Dionisi della Questura, una conferenza stampa per illustrare le indagini condotte dalla squadra mobile. Il fermo, si spiega, è stato già convalidato. (ANSA).