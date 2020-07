(ANSA) – BOLOGNA, 27 LUG – Nessun morto e 33 nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna. E’ l’aggiornamento alle 12, nel bollettino della Regione: 21 le persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening. La gran parte dei nuovi contagi, quasi il 70% complessivamente e la totalità degli asintomatici, sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall’estero o all’azione di controllo in settori come logistica e lavorazione carni, che ha portato in provincia di Modena a individuare 7 dei 9 casi di oggi. I tamponi effettuati da ieri sono 4.828, per un totale di 617.813. A questi si aggiungono anche 1.129 test sierologici. I guariti salgono a 23.814 (+21). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi sono 1.456 (+12). Restano 4 i pazienti in terapia intensiva, salgono a 77 (+2) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. (ANSA).