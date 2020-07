F1: Silverstone raddoppia, Ferrari punta a “sterzata”

ROMA. – La Ferrari dopo la “sterzata” organizzativa e il campionissimo Lewis Hamilton paladino della lotta al razzismo. In pista e oltre la pista, il doppio appuntamento a Silverstone che apre il mese di agosto della Formula 1 promette scintille tra team che devono reagire e piloti che hanno voglia di confermarsi, stupire, fare tendenza e proseliti.

Dopo il Gran Premio di Budapest, dominato da Mercedes e dalla catastrofe della Rossa di Maranello, il Circus della velocità si sposta in Inghilterra sul tracciato storico dove verranno disputate due gare.

Saranno giorni molto importanti per la Ferrari che dovrà reagire dopo la disastrosa gara sulla pista ungherese.

E proprio per questo il Cavallino nei giorni scorsi ha dato vita ad una nuova riorganizzazione tradotta dalle parole del team principal Mattia Binotto: “abbiamo voluto intervenire sulla struttura organizzativa dell’area tecnica in modo da rendere – ha sottolineato Binotto – sempre più veloce ed efficiente il processo di ideazione e sviluppo della prestazione della vettura. C’era bisogno di dare una sterzata, identificando in maniera più netta responsabilità e processi e, al tempo stesso, ribadendo la fiducia dell’Azienda in questo gruppo tecnico”.

Una reazione quella a cui sarà chiamata Maranello, comunque difficile da mettere in pratica nell’immediato, soprattutto su una pista le cui caratteristiche potrebbero mettere in evidenze le lacune della SF1000 evidenziate prima in Austria e poi Ungheria nonostante le novità aerodinamiche apportate.

Una pista dove Lewis Hamilton giocherà in casa e dove è naturalmente è il grande favorito, con una Mercedes W11 che sembra pronta a sbaragliare la concorrenza ancora una volta. Da valutare anche la Red Bull, che deve ritrovarsi dopo aver perso la bussola a livello di aggiornamenti che non hanno sortito gli effetti sperati.

A Silverstone 1, Pirelli porterà in pista i compound più duri tra quelli a disposizione dell’offerta Pirelli. Gomma C1, C2 e C3 elette quale dura, media e morbida del week end. Questa decisione è stata presa in quanto la pista inglese è tra le più esigenti sugli pneumatici, in virtù degli elevati carichi laterali sviluppati in curva.

Per la gara 2 di Silverstone , sono state invece scelte delle gomme leggermente più morbide C2-C3-C4.