ROMA. – La pandemia di coronavirus prosegue la sua corsa in tutte le direzioni: con contagi raddoppiati in 6 settimane, è tornata a investire la Cina, con il peggior dato da marzo, ed i paesi vicini come il Vietnam, costretto a evacuare 80mila turisti.

Mentre a Hong Kong la mascherina in pubblico è diventata obbligatoria e non si potrà andare nei ristoranti. In Europa i nuovi focolai si combattono adottando nuove restrizioni, dalla Germania al Belgio.

La marcia del Covid “continua ad accelerare”, ha confermato l’Oms, Degli oltre 16 milioni di casi in tutto il mondo, 5 milioni sono stati registrati dal primo luglio. E i morti hanno superato i 650.000.

L’organismo Onu, entro questa settimana, riunirà il comitato d’emergenza, ma con ogni probabilità manterrà lo stato di emergenza internazionale proclamato il 30 gennaio.

A quell’epoca, ha ricordato il direttore Tedros, “c’erano meno di 100 casi di Covid-19 fuori dalla Cina e nessun morto”.

Nel primo epicentro sono stati registrati 61 nuovi casi, la maggior parte nello Xijinang. Un numero relativamente contenuto, ma comunque il dato peggiore dal 6 marzo scorso.

Tra l’altro, a Hong Kong, ci sono stati 100 nuovi casi per il sesto giorno consecutivo. Una situazione “straordinariamente grave”, hanno avvertito le autorità dell’ex colonia britannica, imponendo da mercoledì la mascherina nei luoghi pubblici al coperto e all’aperto almeno fino al 4 agosto. Il divieto di assembramenti di oltre 2 persone e l’obbligo per i ristoranti di servire solo da asporto.

In Vietnam, con 4 nuovi casi in 2 giorni, i primi da aprile, circa 80.000 persone sono state evacuate dalla località turistica di Danang. Dall’Australia è arrivata la conferma di un nuovo record di contagi giornalieri, oltre 530, nel popoloso Stato di Victoria.

In Europa le avvisaglie di una seconda ondata sono state avvertite dopo lo scoppio di numerosi focolai, nei Balcani ma non solo. Il Belgio si è confermato uno dei paesi con il maggior numero di decessi rispetto alla sua popolazione (85 per 100.000 abitanti), ed i contagi sono cresciuti del 70% nella settimana del 17-23 luglio.

In queste condizioni il governo ha alzato la guardia: il numero di persone che è possibile frequentare ogni settimana è stato ridotto da 15 a 5 ed è stata ridotta la partecipazione ad eventi al chiuso (massimo 100 persone) e all’aperto (massimo 200). In Francia, dove negli ultimi giorni si sono contati oltre mille contagi in 24 ore, il ministro della salute non ha escluso la chiusura dei bar in caso di peggioramento.

Nel Vecchio Continente il rinnovato allarme Covid si sta traducendo anche nel ritorno ai controlli per chi viaggia. É il caso della Germania, che ha disposto l’obbligo di tampone – gratuito – per chi rientra dai paesi a rischio.

Su questo fronte la Spagna è un’osservata speciale, perché negli ultimi 14 giorni ha registrato 40 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, rispetto ai 15 del Regno Unito e della Francia e agli 8 della Germania.

Nel paese l’industria turistica rischia di crollare, dopo che i britannici (i suoi principali visitatori) hanno disposto l’obbligo di quarantena per gli arrivi dalla Spagna, mentre la Francia ha sconsigliato in viaggi in Catalogna.

Madrid, su pressione degli operatori del settore, ha trattato per sbloccare almeno ponti aerei per le isole (dove non c’è allerta Covid), così da evitare la quarantena ai turisti diretti alle Baleari e alle Canarie. Ma in serata Londra ha esteso il consiglio di evitare i viaggi non essenziali in tutto il territorio spagnolo.

Quanto all’epicentro della pandemia, si registra un lieve rallentamento negli Stati Uniti, ma sempre sopra la soglia dei 55.000 nuovi contagi.

L’America Latina, trainata dal Brasile, è la regione più malata del mondo. Fra 34 nazioni e territori i contagi sono circa 4.330.000, un numero superiore rispetto a Usa e Canada messi insieme.

