Vuelve la radicalización de cuarentena en 7 entidades del país

CARACAS – Siete entidades venezolanas se mantendrán en cuarentena radical debido al aumento de contagios registrado durante los últimos días, a pesar del esquema “7+7” implementado por el Gobierno nacional, que consiste en siete días de apertura parcial de los sectores económicos autorizados seguidos de siete días de confinamiento estricto.

El Ejecutivo estableció tres niveles de flexibilización para evitar la propagación del Covid-19: Nivel 1: Cuarentena radical; Nivel 2: Flexibilización Parcial y Nivel 3: Flexibilización general de todos los sectores.

Nivel 1: cuarentena radical

Durante esta semana se mantienen en fase 1 de cuarentena radical siete entidades, producto del incremento de contagios: Distrito Capital, que ya registra 1.746 infecciones activas, y Miranda, que reporta 927 casos totales, por lo que este eje se ha convertido en el epicentro de la pandemia en el país.

También se mantendrán en confinamiento estricto los estados Zulia, Sucre, Bolívar, La Guaira y Táchira. En la cuarentena radical solo serán exceptuados para funcionar los servicios públicos, así como el sector de alimentación y medicinas.

Nivel 2: flexibilización parcial

En esta fase entrarán los estados Anzoátegui, Aragua, Falcón, Lara, Nueva Esparta, Yaracuy, Carabobo, Monagas y Mérida.

En estas entidades solo aplicará a la flexibilización los primeros sectores: Bancos: 9:00 am a 1:00 pm., Consultorios: 7:00 am a 2:00 pm., Construcción: 8:00 am a 1:00 pm., Ferreterías: 11:00 am a 4:00 pm., Peluquerías: 10:00 am a 4:00 pm., Industria textil, calzado y química: 10:00 am a 4:00 pm. Talleres mecánicos: 9:00 am a 1:00 pm., Plomería: 9:00 am a 2:00 pm., Servicios de refrigeración 9:00 am a 1:00 pm., Transporte: 7:00 am a 5:00 pm. y Atención veterinaria: 1:00 pm a 4:00 pm.

Nivel 3: flexibilización ampliada

Esta fase incluye los estados Portuguesa, Guárico, Barinas, Amazonas, Delta Amacuro, Trujillo, Cojedes y Apure, mientras que los municipios fronterizos con Colombia que se mantendrán en el nivel 1.

Aquí podrán laborar los sectores de la economía que anunció la administración de Maduro en los dos primeros esquemas de flexibilización: Autolavados: 1:00 pm a 5:00 pm., Ópticas: 7:00 am a 12:00 pm., Reparaciones electrónicas (celulares, computadoras): 12:00 pm a 5:00 pm., Comercializadoras del sector textil, talleres de costura, reparación y mercerías: 12:00 pm a 5:00 pm., Industria y comercialización de papelería y librerías: 7:00 am a 12:00 pm., Heladerías y cafeterías (solo para llevar): 1:00 pm a 5:00 pm., Lavanderías y tintorerías: 12:00 pm a 5:00 pm., Fabricación y ensamblaje de equipos electrónicos y electrodomésticos: 7:00 am 12:00 pm., Servicios encomiendas: 9:00 am a 1:00 pm., Registros y notarías: 8:00 am a 12:00 pm. Trabajarán los días martes miércoles y jueves., Eventos deportivos sin público y gimnasios: 7:00 am a 11:00 am., Atención veterinaria: 1:00 pm a 4:00 pm., Autocines: 7:00 pm a 11:00 pm., Centros comerciales: 7:00 am a 5:00 pm. Solo comercios autorizados.

Servicio Bancario

En Distrito Capital y los estados Miranda, Zulia, Sucre, Bolívar, Vargas y Táchira, donde existe el nivel 1 de cuarentena radical, no habrá actividad bancaria

Esta semana, desde el lunes 27 al viernes 31 de julio, las agencias bancarias atenderán solo en los estados y municipios que quedaron excluidos en los niveles 1 y 2 de flexibilización parcial y amplia, en un horario comprendido de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Venezuela registró este domingo, según cifras oficiales, 4 fallecidos y 534 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 470 fueron de transmisión comunitaria y 64 importados, lo que eleva la cifra a 15.463 contagiados por el brote y 142 fallecidos. Maduro dijo que la decisión de radicalizar fue tomada luego de consultas con los movimientos sociales, alcaldes, gobernadores y protectores.