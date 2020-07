Maduro solicita el uso de iglesias ante covid-19

CARACAS – En un mensaje dirigido a la Iglesia Católica venezolana, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a prestar las instituciones eclesiásticas para la atención de pacientes con coronavirus, dado el aumento de contagios.

“Ojalá prestaran las instalaciones de sus iglesias y conventos para ingresar a personas con covid-19 para su tratamiento, pero no, lanzan críticas y no protegen al pueblo”, señaló, a la vez que abogó por el cese de los señalamientos injustos contra el padre Numa Molina, quien habló de la peligrosidad del ingreso de retornados a través de pasos ilegales sin contar con los protocolos sanitarios.

Indicó que, dada la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus, no es tiempo de conflictos estériles, razón por la cual llamó a la unificación de fuerzas para fortalecer los mecanismos de atención epidemiológica.

“Vamos a actuar juntos, demos solidaridad y amor. Tengo moral para pedirles que nos unamos, dejémonos de peleas inútiles”, agregó.

“No se pueden tomar las iglesias a lo bravo”

Si Nicolás Maduro ordena tomar por la fuerza las iglesias del país para alojar a los infectados con covid-19, causará que la gente se alborote, estará jugando con candela y se estará metiendo en un problema grave. Así lo consideró el arzobispo emérito de Coro, monseñor Roberto Lückert León.

“Maduro tendría que hablar con la CEV a ver qué le dicen, porque si se va a meter a la fuerza en una Iglesia, está jugando con candela. No solamente con la Iglesia, sino con el pueblo, porque va a alborotar a toda la gente. ¿Cómo va a meter en las iglesias a los enfermos? En caso de que esto se ponga más grave y no haya donde meterlos, tendremos que ofertar las iglesias para que los metan, pero en este momento no”, indicó Lückert.

Señaló que debe existir un convenio entre el gobierno chavista y la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) para poder desacralizar las iglesias y que se puedan convertir en hospitales de campaña. No obstante, “pareciera, por el estilo y lenguaje, que lo quiere hacer a la fuerza y se va a meter en un problema grave porque será la Iglesia la que le va a responder a él”.

“No tendríamos que llegar a eso. Maduro y su equipo deben hablar con la CEV y hasta la misma (sede de la) CEV la pueden utilizar”, precisó.

Monseñor Lückert insistió en que una acción arbitraria acarrearía alboroto. “La gente no va a permitir que un santuario, como el de la Iglesia de la Coromoto, porque le da la gana a Maduro, porque es el rey absoluto; lo tomen. No. Hay una democracia, donde se conversa y se llega a soluciones comunes; pero a lo bravo no. Imposible”.

“La Iglesia está dispuesta a valorar eso y si hay que poner a disposición del pueblo un templo, con mucho gusto se hace, pero que se converse. A lo bravo no, porque supuestamente estamos en democracia y tenemos derecho a dialogar. ¿Pero porque él es gobierno él va a hacer lo que le da la gana? No”, sentenció.

El religioso no desestimó, sin embargo, la ayuda de la Iglesia Venezolana. De hecho, aseveró que existen salones parroquiales para celebrar reuniones que podrían ser tomados para albergar a los enfermos; pero insistió en un convenio.

“Maduro y su equipo tienen que hacer una revisión del abandono del sector de la salud. Los médicos de los hospitales tienen que hacer milagros para atender a los enfermos y no solo en la pandemia, es verbigracia. Lo que parece es que quieren tomar el templo. Pero es imposible, ¿cómo vas a convertir los templos en hospitales? Estoy hablando por las parroquias, que tiene salones de reuniones”, señaló.