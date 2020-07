ROMA. – Un terzino sinistro e un centravanti. Sono queste le priorità che la dirigenza della Juventus, dopo il nono scudetto consecutivo, ha indicato per il prossimo calciomercato.

Si tenterà quindi di riprendere i contatti con il Napoli per MILIK (alla corte di Gattuso potrebbe approdare BERNARDESCHI), ma viene monitorata anche la situazione di JIMENEZ, bomber messicano del Wolverhampton.

Per l’esterno basso “mancino” tornerà alla base da Cagliari Luca PELLEGRINI, ma la Juve cercherà un altro giocatore per quel ruolo. Per la fascia destra potrebbe invece essere imbastito un discorso con la Roma per FLORENZI, di rientro a Trigoria da Valencia L’ex capitano dei giallorossi ha offerte anche da Atalanta e Fiorentina.

Proprio la Roma è un’altra protagonista delle trattative. Il consulente del presidente Pallotta, Franco Baldini, sta tentando di sciogliere il nodo SMALLING con il Manchester United, ma le parti sono ancora lontane, perché gli inglesi continuano a chiedere 20 milioni e la Roma ad offrirne 14.

ZANIOLO dovrebbe rimanere, invece non è certa la permanenza di Lorenzo PELLEGRINI, che potrebbe sacrificato sull’altare delle necessità di bilancio: il Psg continua a seguire il giocatore.

Per DZEKO il problema è sempre il solito: la società vorrebbe che il bosniaco rimanesse, ma il suo ingaggio di 7,5 milioni all’anno non è più sostenibile dalle casse giallorosse.

Al Milan, che ha da risolvere la grana PEPE REINA (il portiere spagnolo non smette, e vuole tornare in rossonero, onorando l’anno di contratto a 3 milioni di euro) tiene banco IBRAHIMOVIC, che sembra intenzionato a rimanere e anche a ridursi l’ingaggio, mentre ora anche per BONAVENTURA si parla di rinnovo.

Tra le squadre che lo avevano cercato c’è la Lazio, dove potrebbe esserci una rivoluzione: il tecnico Simone Inzaghi ha chiesto sei acquisti di peso, fra i quali dovrebbero esserci due attaccanti. Uno dei candidati è lo spagnolo BORJA MAYORAL, ma la trattativa con il Real si è fermata perché a Madrid hanno chiesto di avere il diritto di “recompra”, che la Lazio non vorrebbe concedere.

Il ds dei biancocelesti Igli Tare ha invece rinunciato al difensore veronese KUMBULLA, perché la richiesta continua ad essere di 30 milioni ed è giudicata eccessiva: l’Inter ci sta pensando. Una figura indivuduata come giusta per il reparti arretrato laziale è quella di UMTITI, ma per avere il campione del mondo francese, che lascerà il Barcellona, bisogna fare uno sforzo finanziario.

É scatenato il Benevento, che dopo GERVINHO e PELLE’, obiettivi dichiarati per l’attacco, ora pensa anche a STURRIDGE, come riporta la stampa inglese. Pippo Inzaghi però ha chiesto rinforzi anche per la difesa. É alla ricerca di un attaccante la Fiorentina, intanto torna in viola CRISTOFORO, perché l’Eibar non lo ha riscattato.

In casa Inter la priorità del momento è TONALI: Cellino, patron del Brescia, dirà sì a Marotta per 35 milioni di euro, dei quali solo 3 di bonus mentre i restanti 32 saranno pagabili in quattro “rate”.

Altra possibile (se non probabile) cessione da parte di Cellino è quella del portiere JORONEN, al quale sono interessate Roma e West Ham.