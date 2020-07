Motogp: Valentino al settimo posto nella graduatoria dei “nonni” sul podio

CARACAS – Fabio Quartararo ha bissato la vittoria di domenica scorsa tagliando per primo il traguardo del Gp di Andalusia, classe MotoGp, sul circuito di Jerez. Ma il grande protagonista è Valentino Rossi.

A 41 anni e 161 giorni, torna sul podio per la 199ma volta in top-class, la 235ma in carriera. Non aveva più chiuso una gara tra i primi tre dal secondo posto a Austin, GP USA, alle spalle di Rins il 14 aprile 2019.

Il dottore aggiunge un nuovo primato al suo prestigioso palmares: negli ultimi 43 anni nessun ultra-quarantenne era mai salito sul podio.

Il primo over 40 fu l’italiano Nello Pagani nel GP di Spagna nel 1954. Con 42 anni e 358 giorni chiuse al terzo posto la prova in terra iberica. Nella stessa stagione, a migliorare il primato dell’italico, ci pensó il britannico Fergus Anderson. Con 45 anni e 152 giorni chiuse il GP d’Olanda al secondo posto.

L’unico ultra-quarantenne a vincere una gara del motomondiale é stato l’australiano Jack Finday nel GP d’Austria nel 1977. Quel giorno, Finday aveva 42 anni e 85 giorni.

In questa speciale lista, c’è spazio anche per Ernest Hiller, che nel GP di Hockenheim del 1973 chiuse la gara nel gradino più basso del podio. Il tedesco aveva allora 44 anni e 175 giorni.

L’australiano Jack Ahearn, nel 1966, nel Grand Premio di Germania del 1966 completó la gara al terzo posto con 41 anni e 292 giorni.

In cima alla classifica di questa speciale graduatoria c’è il tedesco Karl Hoppe che con 46 anni e 126 giorni chiuse al secondo posto il GP di Hockenheim del 1969.

Ma, il nostro Valentino Rossi ha tutte le carte in regola per continuare a migliorare la sua posizione in questa speciale graduatoria.

(di Fioravante De Simone)