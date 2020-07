A luglio dimezzata la perdita di fatturato dei libri

(ANSA) – ROMA, 28 LUG – Dopo il “buio” dei mesi del lockdown, il mercato del libro in Italia sembra dare netti segnali di ripresa. Se ad aprile la perdita di fatturato anno su anno era del -20%, a luglio è dimezzata al -11%. A rilevarlo è la ricerca dell’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (AIE) sulla base di dati Nielsen e IE – Informazioni Editoriali, che svela, inoltre, una parziale risalita negli ultimi mesi delle quote di mercato delle librerie e della grande distribuzione rispetto agli store online. In tutto, oggi il mercato del libro nei canali trade (librerie, store digitali, grande distribuzione) vale 533 milioni di euro. All’11 luglio 2020, si legge nei dati, si registra infatti un calo dell’11% rispetto ai 600 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, ma il trend testimonia una decisa ripresa se, al 18 aprile, in pieno lockdown, la perdita cumulata dell’anno era ben superiore e pari al 20%. Segno che, da metà giugno, gli italiani sono tornati a comprare in librerie e grande distribuzione quanto nell’anno precedente, mentre gli acquisti online sono aumentati rispetto al 2019, consentendo così un primo recupero delle quote perse nei mesi precedenti. (ANSA).