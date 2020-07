Calcio: de Magistris, Gattuso ha fatto un buon lavoro

(ANSA) – NAPOLI, 28 LUG – “Bisogna dare atto a Gattuso di aver svolto in questa fase delicata un buon lavoro fatto di concentrazione, di competenza e di spirito di squadra: in vista del prossimo campionato, mi aspetto che il Napoli si possa preparare al meglio per una stagione ricca di passione e di tifo”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta gli ultimi risultati del Napoli. E, in vista del match di Champions contro il Barcellona, de Magistris dice: “Mai mollare, chi molla ha già perso”. (ANSA).