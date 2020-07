Calcio: de Magistris, mi auguro da settembre torni pubblico

(ANSA) – NAPOLI, 28 LUG – “Mi auguro che da settembre la situazione sanitaria sia sotto controllo e che, seppur con dei limiti, gli spettatori possano tornare negli stadi di calcio perché non si possono continuare a vedere partite che sono degli allenamenti e credo che anche i giocatori allo stadio debbano sentire il tifo”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine della presentazione della squadra femminile della Carpisa Yamamai. “Per me – ha detto – queste non sono partite, giocare senza spettatori non è calcio e non riesco nemmeno a comprendere perché si possa andare in discoteca dove inevitabilmente si sta uno addosso all’altro e non si può andare allo stadio con il giusto distanziamento sociale”. (ANSA).