Calcio: l’Arsenal su Coutinho, ma il brasiliano chiede tempo

(ANSA) – ROMA, 28 LUG – L’Arsenal insiste: vuole Philippe Coutinho del Barcellona che, però, è attualmente in prestito al Bayern Monaco (lo ha fermato un infortunio). Secondo il quotidiano Sport, il fantasista brasiliano avrebbe chiesto qualche settimana per riflettere sul proprio futuro e poi decidere la prossima destinazione. Coutinho non rientra nei piani del Barcellona e sembra destinato a tornare in Premier League, dove ha già giocato con la maglia del Liverpool. Coutinho non verrà riscattato dal Bayern Monaco e, nel caso in cui non dovesse tornare a Barcellona come sembra, o non andare all’Arsenal, potrebbe passare al Tottenham o al Leicester, che di recente hanno mostrato interesse per lui. (ANSA).