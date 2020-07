Coronavirus: in Romania 1.151 e 33 morti nelle 24 ore

(ANSAmed) – BUCAREST, 28 LUG – In Romania sono stati 1.151 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore. Il Paese balcanico resta il più colpito nella regione e tra i maggiori focolai in Europa, con una percentuale del 4,8% nel rapporto contagi/decessi, tra le più alte del vecchio continente. Da ieri si sono avuti altri 33 decessi, che portano a 2.239 il numero complessivo delle vittime, mentre il totale dei contagi è salito a 47.053. Sono 357 i malati in terapia intensiva, che pongono la Romania al quinto posto in Europa. (ANSAmed) (ANSA).