Colombia: al via “Libertapp”, app contro tratta di persone

BOGOTÁ. – I servizi migratori colombiani hanno lanciato un’applicazione destinata a quanti rischiano di essere coinvolti nel fenomeno della tratta delle persone e battezzata “Libertapp”.

In una conferenza stampa “Migración Colombia” ha illustrato l’iniziativa spiegando che la app è dotata di un “pulsante di emergenza” collegato con il Centro operativo contro la trata delle persone (Coat).

In caso di emergenza questo organismo riceve immediatamente i dati del denunciante, la sua ubicazione, permettendo lo svolgimento di “una azione appropriata” da parte delle autorità competenti.

“Libertapp”, disponibile in versione Android e IOS, contempla informazioni in spagnolo e inglese sul fenomeno della trata delle persone, permettendo all’utente di comprendere i “segnali di rischio” che potrebbero portare nella caduta in una rete dedita a queste attività.

La Colombia è, dopo Messico e Brasile, il Paese latinoamericano con più casi di sfruttamento sessuale, la principale attività realizzata da coloro che si occupano della tratta di persone.

“Migración Colombia” ha anche rivelato che ogni anno nel Paese circa 200, fra donne adulte e minorenni, sono vittime di questo reato, punito dalla legge colombiana con pene fra 13 e 23 anni di carcere.

La nuova applicazione, gode del sostegno dell’Oganizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) e del Dipartimento di Stato americano.