TRIESTE. – La Corte dei Conti vuol vederci chiaro sull’esistenza o meno di un danno erariale in una voce “fissa” degli stipendi dei consiglieri di due Regioni italiane, e che alla luce dello stop forzato imposto dall’emergenza Coronavirus suona invece come un ennesimo privilegio. Sotto la lente della magistratura contabile c’è la cifra riconosciuta come rimborso forfettario, una cifra fissa riconosciuta per tutte le spese legate alle trasferte e al vitto per chi siede nelle assemblee regionali.

Che senso ha – è l’interrogativo della Corte dei Conti – che un consigliere si veda pagato nonostante sia stato costretto dal Covid-19 a stare in casa, collegato via internet, senza recarsi personalmente alle sedute d’Aula, in particolare nei mesi più duri di marzo e aprile? Così la procuratrice regionale del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Spedicato, ha avviato un’istruttoria per verificare se vi sia un danno erariale.

Gli accertamenti riguardano i due mesi di lockdown più rigido; su questo Spedicato ha chiesto informazioni alla Segreteria generale della Regione. Il regolamento sugli stipendi dei membri dell’assemblea Fvg prevede un rimborso forfettario mensile per i viaggi verso Trieste, di 3.500 euro per i consiglieri residenti nelle province di Udine e Pordenone, 2.500 per quelli di Trieste e Gorizia. I 49 consiglieri del Fvg avrebbero percepito in quei due mesi 155 mila euro.

La presidenza del Consiglio ha risposto che in realtà di tratterebbe di somme legate all’attività politica ‘tout court’, non strettamente correlate a spostamenti sul territorio.

In Toscana, parallelamente, la Procura regionale contabile ha aperto un fascicolo sulle indennità per spese di viaggio a beneficio dei 40 consiglieri regionali rimasti lontani dalla sede istituzionale durante il periodo del lockdown. I rimborsi vanno da 300 a 1.600 euro a consigliere, per un totale di 80 mila euro. Gli accertamenti sono ancora in fase preliminare, e i magistrati vogliono capire se si possa ravvisare o meno l’ipotesi di danno erariale.

Il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, ha invitato i consiglieri a devolvere in atti di liberalità o beneficenza l’indennità percepita, e a rendere nota la donazione: “Ho dato 15 giorni di tempo – ha dichiarato ieri – perché, quantomeno a livello di trasparenza, si sappia chi ha devoluto in atti di liberalità quell’indennità, e chi ha voluto tenerla”.