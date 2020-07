(ANSA) – AOSTA, 28 LUG – Una cordata di alpinisti è caduta in un crepaccio lungo la via normale italiana al Monte Bianco. L’incidente si è verificato a monte del rifugio Gonella, a circa 3.300 metri di quota. E’ in corso il recupero degli scalatori. Sul posto stanno intervenendo il soccorso alpino valdostano e il soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves. (ANSA).