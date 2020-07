Sardegna sulla graticola, allerta per ondata di calore

(ANSA) – CAGLIARI, 28 LUG – I prossimi giorni in Sardegna saranno roventi con forti ondate di calore. E la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta per “alte temperature”. “A partire dalle ore centrali di domani, mercoledì 29 luglio dalle 11, e per i prossimi tre giorni (fino alle ore 19 del 31 luglio) sono previste temperature molto elevate (superiori ai 37 gradi) in particolare sui settori centrale e occidentale – si legge nella nota della Protezione civile -. I picchi termici supereranno i 40 gradi nelle zone interne, in particolare nelle giornate di giovedì e venerdì”. I primi assaggi dell’ondata di calore sono stati già registrati oggi. La conferma arriva osservando le temperature raggiunte dai termometri delle stazioni meteo di “Sardegna Clima”. Sono stati superati i 38 gradi a Sanluri, Samugheo, Asuni, Villa Verde, Borore e Bonorva e in media negli altri centri della Sardegna il termometro si è assestato sui 32-34 gradi. (ANSA).