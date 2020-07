Mercato: dal Milan alla Roma, rinnovi sul tavolo

ROMA. – Il tema dei rinnovi è sempre molto, molto caldo, soprattutto per Roma e Milan, due squadre che continuano a esporre il cartello “lavori in corso”, ma che non nascondono le rispettive ambizioni di ritorno in Champions in un futuro non lontanissimo.

Il club giallorosso si dice pronto a blindare Lorenzo PELLEGRINI e Nicolò ZANIOLO, stelle del presente, ma soprattutto del futuro. La mezzala, che dopo l’operazione al naso spera di rientrare in tempo per la sfida di Europa League contro il Siviglia, non vuole sentire ragioni e conferma di essere deciso a rimanere dov’è: cioè, a Trigoria.

Nei prossimi giorni scadrà la sua clausola rescissoria da 30 milioni, che verrà rinnovata. A Pellegrini e a Zaniolo, il club proporrà un ingaggio netto di 3 milioni a stagione ciascuno, più bonus assist per il primo e gol per il secondo. Il riscatto di SMALLING è un altro grosso problema: il Manchester United chiede 20 milioni, la Roma ne offre 15.

Il Milan pensa al rinnovo di IBRAHIMOVIC, ma anche a quello del portiere Gianluigi DONNARUMMA, e tiene d’occhio anche la situazione del turco CHALANOGLU, protagonista di uno strepitoso finale di stagione. Il Milan è pronto a offrire LAXALT e RODRIGUEZ pur di arrivare a MIRANCHUK della Lokomotiv Mosca.

L’Inter è sempre più in pole per Sandro TONALI, che dovrebbe trasferirsi alla Pinetina in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 35 milioni. A giorni il definitivo via libera all’operazione (simile a quella realizzata con Barella), prima però la sfida contro il Getafe.

L’Inter si muove anche sul fronte Alexis SANCHEZ, divenuto giocatore di fondamentale importanza per Antonio Conte: il cileno è già d’accordo per rimanere fino al 2023, manca però il si del Manchester United, proprietario del suo cartellino, valutato una ventina di milioni. Per rimanere in nerazzurro, tuttavia, il “Niño Maravilla” dovrebbe ridursi l’ingaggio dagli attuali 13 milioni, più bonus, a 8 senza bonus.

Anche Matthias GINTER, difensore classe 1994 del Borussia Moenchengladbach, è nel mirino dell’Inter. La sua valutazione (40 milioni), però, viene ritenuta troppo elevata dai dirigente del club nerazzurro. Molto è legato alla situazione contrattuale del giocatore, in scadenza il prossimo anno, ma il club tedesco può prolungare l’accordo unilateralmente per un’altra stagione.

Non è una novità che BORJA MAYORAL, attaccante del Real Madrid, ma in prestito al Levante, sia nel mirino della Lazio. Con il giocatore gli emissari di Lotito avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento a Roma (quinquennale), manca tuttavia l’intesa con la società “blanca”, che chiede una ventina di milioni, contro i 15 offerti dalla Lazio.

Walter ZENGA difficilmente resterà a Cagliari nella prossima stagione, dopo avere sostituito Maran nell’attuale. Per la sua sostituzione in panchina i nomi più gettonati sono quelli di Eusebio DI FRANCESCO, Fabio LIVERANI e Vincenzo ITALIANO.

Da Cagliari dovrebbe andar via pure JOAO PEDRO che, in cambio di una quindicina di milioni, potrebbe finire al Torino, dove per la panchina si fa il nome di GIAMPAOLO, accostato anche alla Fiorentina.

Il Cagliari potrebbe salutare pure Nahitan NANDEZ: sull’uruguagio ci sono il Napoli e gli inglesi del West Ham. Giampaolo PAZZINI non giocherà più nel Verona. É stato lo stesso attaccante ad annunciarlo oggi, in conferenza stampa. Da decidere il futuro dell’ex nazionale.

Il Chelsea apre alla cessione del portiere KEPA ARRIZABALAGA: l’asta per il basco partirà da 55 milioni, ma non è escluso che si arrivi anche a un prestito a lungo termine.

Fra i pali dei “Blues” può trovare spazio uno fra Nick POPE (Burnley) o André Onana (Ajax). L’Arsenal insiste: vuole Philippe COUTINHO del Barca, ma attualmente in prestito al Bayern. Sul giocatore anche Tottenham e Leicester.