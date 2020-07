AN: “Protección del personal de salud en Venezuela será prioridad”

CARACAS – La Asamblea Nacional (AN) debatió este martes, 28 de julio, durante su sesión ordinaria, el informe parlamentario sobre los recursos aprobados y las acciones del gobierno de Juan Guaidó para atender la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19 y los trabajadores de la salud.

Durante el debate virtual, el comisionado para las Naciones Unidas por Guaidó, Miguel Pizarro, destacó que “quiero informar el resultado de los esfuerzos que se han hecho en Venezuela sobre el coronavirus desde el gobierno interino. A fin de buscar formas y mecanismo que permitieran fortalecer la presencia de agencias internacionales”.

El parlamentario, quien se encuentra en el exilio y además es comisionado para el Sistema de Naciones Unidas, explicó que están en una etapa de financiamiento a la respuesta humanitaria a través de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Cruz Roja Internacional para la importación de material de protección que será distribuido al personal sanitario venezolano.

Subrayó que “estos aportes tienen como objetivo prioritario la importación de material de protección, para poder ayudar a los médicos, a las enfermeras, a todos los que están en primera línea de batalla contra la COVID-19”.

El 25 de julio, Juan Guaidó informó sobre la aprobación de una orden de pago por 17 millones de dólares a la OPS y Cruz Roja Internacional, dinero que proviene de cuentas venezolanas bloqueadas en el extranjero.

Además de la compra de material de protección, Pizarro detalló que parte de ese monto se utilizará para aumentar la capacidad de detección del virus y descentralizar las pruebas PCR. La tarea quedará en manos de la OPS, quien ya ha identificado algunos laboratorios en todo el país, con los acuerdos suscritos con el Ministerio de Salud, y será el organismo quien equipe y dote a estos laboratorios.

Detalló que la priorización de la ayuda será en base a los estados donde hay mayor cantidad de contagiados, como se hizo con una reciente entrega de material de protección, entregada a hospitales en seis entidades.

“Ejercer el mandato del pueblo”

Por su parte, Juan Guaidó, destacó que “lo que podemos hacer desde el parlamento nacional es ejercer el mandato del pueblo venezolano y es buscar un cambio urgente y la instalación de un gobierno de emergencia nacional que se aboque a atender a los venezolanos y no tildarlos de bioterroristas o asesinarlos”.

Comentó sobre los recientes aportes a dos organismos multilaterales para atender la emergencia, y reiteró sus condolencias a los familiares de los médicos fallecidos por la covid-19. “Hay que apoyar y fortalecer a los que están haciendo el trabajo para proteger al pueblo de Venezuela, es el mejor tributo que podemos darles”, expresó.

En ese sentido, el diputado William Barrientos, dijo que “esta advertencia la habíamos hecho hace mucho tiempo, no se tomaron en cuenta ni las medidas epidemiológicas ni las barreras sanitarias”.

“Los hospitales no tienen máquinas de rayos x, no hay agua, no hay luz, no hay antisépticos, no hay insumos médicos y que además las pruebas PCR no se han descentralizado”, subrayó.

Señaló que “desde la Asamblea Nacional seguimos luchando al lado del presidente encargado Juan Guaidó, por buscar los recursos para que lleguen a quien los necesita”.