2-1 al Parma: Atalanta al secondo posto continua

PARMA. — Neppure la legge dell’ex frena l’Atalanta nella rincorsa al secondo posto che resta viva quando ormai mancano 90 minuti al termine del campionato.

Non c’era solo l’Inter, tra la banda di Gian Piero Gasperini e la seconda piazza. Al Tardini ci si mette di mezzo pure l’ex di turno, Dejan Kulusevski. Ma la Dea rimpatta e sorpassa, sbancando Parma in rimonta: con le firme di Malinovskyi e Gomez.

La cattiva notizia è rappresentata solo dalla sostituzione per un guaio fisico di Palomino da valutare per capire se sarà abile e arruolato per la sfida di Champions League contro il Paris Saint Germain.

Il Parma non ha nulla da chiedere alla stagione, ma punta all’ottavo posto e a scavalcare il Sassuolo, aspettando le altre gare di giornata in programma domani. Il tutto senza gli infortunati Brugman, Cornelius, Hernani, Scozzarella per Parma.

Anche i nerazzurri devono fare i conti con le assenze di Toloi e di Ilicic, ma soprattutto con Kulusevski, che al quarto d’ora del primo tempo coglie il palo. Sono le prove generali di quello che accadrà al 43′, quando lo svedese di origine macedone riceve palla in area e calcia nel sette: imparabile.

Ma Gasperini non ci sta. Nell’intervallo butta dentro Malinovskyi e al quarto d’ora anche Muriel al posto del centrale difensivo Caldara, per un’Atalanta decisamente a trazione anteriore.

E al minuto 71 il fantasista ucraino ricambia la fiducia riposta in lui dal tecnico: punizione dal limite, la barriera ducale si apre e Malinovskiy impatta.

Muriel crea pericoli e a sei giri di lancette ecco il capolavoro del Papu Gomez, che scarta Karamoh, fa fuori anche Kurtic con un tunnel e con un sinistro a giro dal limite sigla il gol partita e il sorpasso.

L’Atalanta c’è e continua la rincorsa al secondo posto.