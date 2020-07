CARACAS – Con un comunicato stampa il Monagas, formazione della Primera División venezuelana, ha annunciato la sospensione durante cinque giorni degli allenamenti a causa del Covid-19. Stando alle informazioni ufficiali, due calciatori dei “Guerreros de la Montaña” sono risultati positivi al virus.

Il bollettino ufficiale comunica che dei 69 test svolti 2 sono risultati positivi al Covid-19, queste persone sono stati isolati dal gruppo.

Ma il Monagas, non é l’unica squadra che ha giocatori contagiati dal virus. Sempre stando ai comunicati stampa tra le squadre che stanno cercando di superare questo problema ci sono Zamora e Mineros de Guayana.

Sugli altri campi, tutte le squadre stanno continuando ad allenarsi per arrivare al top della forma per il fischio d’inizio della stagione. Stando alle fonti ufficiali, il torneo della Primera División dovrebbe riprendere il prossimo 9 settembre nelle città di Valencia e Puerto Cabello. Le squadre dovrebbero essere divise in due gironi, ma comunque bisognerà attendere l’evolversi del virus nel paese per la ripresa del torneo venezuelano di calcio.

(di Fioravante De Simone)