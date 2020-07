ROMA. – In tre mesi nessun contratto nazionale di lavoro è stato rinnovato, tra aprile e giugno. Così la pandemia frena anche la contrattazione e gela i salari degli oltre 10 milioni di lavoratori con il contratto scaduto censiti dall’Istat, dal pubblico impiego ai metalmeccanici.

“La quota di dipendenti in attesa di rinnovo da inizio anno si mantiene stabilmente oltre l’80%, attestandosi sui valori più elevati della serie”, sottolinea l’istituto di statistica. Alla fine del secondo trimestre, hanno il contratto scaduto, per la precisione, l’82,4% dei lavoratori dipendenti, quasi il doppio rispetto a un anno prima. E continuano a crescere, visto che alla fine del primo trimestre erano l’80,4%.

Dall’inizio dell’anno, del resto, sono scaduti undici contratti, che portano il conto di quelli da rinnovare a quota 52, tra i quali tutti quelli della pubblica amministrazione. Il tempo medio per il rinnovo, per i lavoratori con contratto scaduto, è di oltre un anno e quattro mesi, e nell’ultimo anno si è allungato di circa un mese.

L’Istat vede in questo “rallentamento dei processi negoziali” dovuto all’incertezza economica per l’emergenza sanitaria uno dei fattori che potrebbero frenare anche nei prossimi mesi le retribuzioni, insieme alla revisione delle previsioni sui prezzi per quest’anno e per il prossimo.

L’indice della retribuzione media oraria, negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati, fino a giugno, registra una crescita tendenziale ferma allo 0,6% e un andamento quasi piatto mese su mese. E allo stesso ritmo dello 0,6% si attesta anche il risultato complessivo del primo semestre.

In questo contesto, uno spiraglio arriva dal contratto dei metalmeccanici, che è tra i più corposi per numero di lavoratori, con il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che ha dichiarato questa settimana di avere la “totale volontà di fare il contratto”.